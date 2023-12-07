Düzce'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimleri veriliyor

Düzce'de "sıfır atık" eğitimlerine 370 öğrenci katıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yaşanabilir hale getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen eğitimlerle farkındalık oluşturuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda "sıfır atık" bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturulan takvim çerçevesinde, ilkokul 3'ncü sınıflara yönelik sürdürülen eğitimlere çevreci maskot "fındıkcan" da katılıyor.

Öğrenciler atıkların ne şekilde değerlendirileceğini, "fındıkcan" ile oyunlar oynayarak öğreniyor.

Yaklaşık 1 ay önce başlatılan eğitimlerden 370 öğrenci yararlandı.