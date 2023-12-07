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        Düzce'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimleri veriliyor

        Düzce'de "sıfır atık" eğitimlerine 370 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:49
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        Düzce'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimleri veriliyor
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        Düzce'de "sıfır atık" eğitimlerine 370 öğrenci katıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yaşanabilir hale getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen eğitimlerle farkındalık oluşturuluyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda "sıfır atık" bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturulan takvim çerçevesinde, ilkokul 3'ncü sınıflara yönelik sürdürülen eğitimlere çevreci maskot "fındıkcan" da katılıyor.

        Öğrenciler atıkların ne şekilde değerlendirileceğini, "fındıkcan" ile oyunlar oynayarak öğreniyor.

        Yaklaşık 1 ay önce başlatılan eğitimlerden 370 öğrenci yararlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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