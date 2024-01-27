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        Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

        Karla kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:28
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        Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi
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        Karla kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

        Yaklaşık 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, beyaza büründü.

        Güzergah ve çevresindeki dinlenme tesisleri ile çam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan, AA ekibince dronla havadan görüntülendi.

        Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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