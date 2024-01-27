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        Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:10
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        Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

        İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.

        Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.

        Galeri
        Galeri

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