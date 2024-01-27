Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.
Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.
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