Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.

Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.