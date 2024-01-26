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        GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye başlandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:46
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        GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye başlandı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi.

        Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Ankara istikametinde seyreden ağır tonajlı araçları güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendirdikten sonra karla mücadele çalışmasına başladı.

        Karayolları ekipleri, aralıksız sürdürdükleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tır ve kamyonların Ankara istikametini kullanmalarına kontrollü olarak izin verdi.

        Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinin Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşımın devamlılığının korunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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