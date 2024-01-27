Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti buz tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı.

        İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

        Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

        İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        ABD ve İngiltere Yemen'e yeni saldırı düzenledi
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Atık malzemeleri evindeki atölyede tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        Atık malzemeleri evindeki atölyede tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye b...
        GÜNCELLEME - Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye b...
        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)
        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)
        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (2)
        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (2)
        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı