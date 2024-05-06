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        AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı İşleyen'den "belediyeden işçi çıkarılıyor" açıklaması:

        Düzce'de AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen, bazı belediye çalışanlarının işten çıkarıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:01
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        AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı İşleyen'den "belediyeden işçi çıkarılıyor" açıklaması:
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        Düzce'de AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen, bazı belediye çalışanlarının işten çıkarıldığını söyledi.

        İşleyen, ilçe başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçilen Fikret Albayrak'ın bazı personeli işten çıkardığını ifade etti.

        Albayrak'ın, 30 Mart’taki mitinginde belediye başkanlığını kazanması halinde kesinlikle işçi çıkarmayacağını söylediğini belirten İşleyen, şunları kaydetti:

        "Şimdi her birinizin huzurunda soruyorum. İşten çıkardığınız 16 kişi, 29 kişi ve çıkaracağınız 150 kişinin payına düşen eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle mağdur olmak mıdır? Hiçbir sebep göstermeksizin kapının önüne konulanların ailelerinin üzerinde maddi ve manevi yük oluşturacağını çok net görüyoruz, inşallah kendisi de görüyordur. Kendisi, 'Belediyenin bir şirket gibi yönetilmesi lazım.' diyor. Sayın Belediye Başkanı, bu kadar insanı sokağa dökerek bunu nasıl başaracaksınız? Ya da şöyle soralım, 'Şirketten kastınız aile şirketi mi?' Zira belediyedeki işçi kıyımları ile aynı anda bugün meclis toplantısında da beyan ettiğiniz üzere 'Daha kendi kadrolarımı kurmaya başlamadım.' diyerek çıkarılan işçilerin yerine kaç kişilik kadro kuracağınızın sinyalini verdiniz."

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