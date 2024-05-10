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        Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:47
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        Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.

        Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur K'nin (7) derste boğazına erik kaçtı.

        Nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istedi.

        Bu sırada, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hiranur K'nin boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edildi.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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