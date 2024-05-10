Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.
Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.
Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur K'nin (7) derste boğazına erik kaçtı.
Nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istedi.
Bu sırada, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hiranur K'nin boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
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