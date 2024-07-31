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        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin açıklama:

        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde site sakini kadının tesettür mayosuyla (haşema) havuza girmesine izin verilmemesine ilişkin konunun, inceleme ve idari yaptırım takdiri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) gönderilmesine karar verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:07
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        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin açıklama:
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        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde site sakini kadının tesettür mayosuyla (haşema) havuza girmesine izin verilmemesine ilişkin konunun, inceleme ve idari yaptırım takdiri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) gönderilmesine karar verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, özel bir sitede 27 Temmuz'da haşemayla havuza giren kişiye müdahale edilmesiyle yaşanan ayrımcılık içeren olayın incelendiği, değerlendirmeler sonucunda bazı işlemler uygulandığı belirtildi.

        Emniyet ve zabıtanın, site havuzundaki "Haşema ile girilmez" yazılarını tutanakla kaldırdığı, sağlık ekiplerinin de havuz işletimini denetlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Akçakoca İlçe İnsan Hakları Kurulunca eşitlik ve ayrımcılık yasağının ihlali tespitiyle İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince, fiilin dayanağı olarak gösterilen söz konusu tatil sitesinin 07.07.2024 tarihli Genel Kurul kararının 9. maddesi ve bu maddeye dayanılarak gerçekleştirilen uygulama ile Anayasa'nın temel hak ve özgürlükler ilkesinin ihlal edildiğine, tespiti yapılan insan hakkı ihlali nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, site yönetiminin Genel Kurul kararına dayanarak gerçekleştirdiği ayrımcılık içeren uygulamanın incelenmesi ve idari yaptırım takdiri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilmesine karar verilmiştir."

        Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Meral Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuştu. Polis ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınan site yöneticisi A.K. ile görevli S.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmişti.

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