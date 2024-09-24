Düzce'de balıkçılar bol miktarda palamutla limana döndü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.
İlin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da tekneleriyle ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan bol miktarda palamudu kasalara istifledikten sonra limana yanaştı.
Sevkiyat araçlarına kasalar halinde yüklenen palamutlar, çevre il ve ilçelere gönderildi.
Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100 liradan alıcı buluyor.
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