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        AK Parti'li İleri, Düzce'de "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapı ve kurumu hayata geçirme yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:23
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        AK Parti'li İleri, Düzce'de "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapı ve kurumu hayata geçirme yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi.

        İleri, AK Parti MKYK Üyesi Melek Şimşek, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce İl Başkanlığında il, ilçe teşkilat mensupları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

        Buradaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İleri, AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada yer alarak vatandaşla kucaklaştığını, partisinin iktidarda bulunduğu 23 yılda her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlattı.

        İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirerek, Türkiye'nin geleceğe kararlılıkla bakan, gücünün farkında ve geleceğe yönelik dünya çapında iddiası olan bir devlet olduğunu vurguladı.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında önemli hedefler ortaya koyduklarına değinen İleri, şöyle devam etti:

        "Dünyada ilk 10 devletin içerisine girmek gibi iddialı bir hedef var. Bunun da ötesinde toplumdaki yankı odalarının sönümlenmesi, Türkiye'deki siyaset anlayışının, özellikle muhalefet noktasında söylüyorum, normalleşmesi gibi hedefler vardır. Türkiye Yüzyılı kapsamında bunun da ötesinde daha adil bir dünyanın inşası gibi küresel hedef de var. Bu vizyon özellikle son süreçte Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları göz önüne alındığında, maalesef İsrail'deki cinayet şebekesi saldırganlıklarını Lübnan'a yaymış vaziyette. Bütün bu süreci ele aldığımız zaman, Türkiye Yüzyılı'nın artık sadece bir fırsattan ibaret olmadığını aynı zamanda Türkiye'ye duyulan ihtiyacın da üst düzeye geldiği bir sürece işaret ettiğini hep beraber görüyoruz."

        - "Siber Vatan' noktasında geniş yelpazede önemli hedeflerimiz var"

        "İnşallah bizler, hem Türkiye'miz için hem milletimiz için hem de daha adil dünyanın inşası için var gücümüzle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışıyoruz." diyen İleri, bu kararlı yürüyüşlerinin devam edeceğinin altını çizdi.

        Son 1,5 yılda otomotiv, savunma sanayi ve diğer alanlarda önemli projelerin hayata geçirildiğine işaret eden İleri, bunun yanında dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji alanında da önemli atılımlara imza atıldığını kaydetti.

        İleri, birkaç ay önce küresel düzeyde yaşanan mavi ekran yazılım sorununa değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Geçen hafta İsrail'in çağrı cihazlarını kullanarak hayata geçirdiği saldırıya şahit olduk. Siber vatan kavramının da aslında yıllardır üzerinde çalıştığımız, yıllardır bu anlamda hazırlık yaptığımız bu kavramın da ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Bizim 'Siber Vatan' noktasında yapay zeka strateji planından tutun orta vadeli plandaki dijitalleşme hedeflerine kadar çok geniş yelpazede önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize hep beraber koşuyoruz. Burada şu güzel haberi de paylaşmak isterim; inşallah önümüzdeki yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapıyı, çok önemli bir kurumu kanun yoluyla hayata geçiriyor olacağız. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçlerde daha ayrıntılı bilgilendirme yapıyor olacağız."

        Orta Vadeli Program'ın disiplinli şekilde takip edildiğinden bahseden İleri, enflasyon, istihdam, dış ticaret noktasında güzel sonuçlar almaya başladıklarını, yakın zamanda tek haneli enflasyon rakamlarını göreceklerini sözlerine ekledi.

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