Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. Yaralının tedavisi, bölgeye sevk edilen ambulansta yapıldı.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan F.E. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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