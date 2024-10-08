Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 24 gram uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 2 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 86 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi(2)
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi(2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de "Sivil Toplum Buluşması" programında konuş...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de "Sivil Toplum Buluşması" programında konuş...
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde k...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde k...
        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı
        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı