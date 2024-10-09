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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 01:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:42
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle A.B. (30) ve T.P'nin (29) araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerden A.B'nin 10, T.P'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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