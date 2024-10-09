Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle A.B. (30) ve T.P'nin (29) araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden A.B'nin 10, T.P'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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