Düzce'de sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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