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        Düzce'de sis etkili oldu

        Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:28
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        Düzce'de sis etkili oldu
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        Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nı kaplayan sis, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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