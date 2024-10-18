Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

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