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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:49
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu.

        Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Balıklı, Pürenli, Kardüz, Sinekli ve Samandere yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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