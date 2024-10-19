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        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:46
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        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İrfan P. idaresindeki 41 TU 157 plakalı otomobil, Hacıaliler köyü mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Yunus K'nin (25) kullandığı bisiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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