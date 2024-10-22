Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

        Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Aralıklarla sağanak geçişlerinin de yaşandığı bölgede Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap

        Benzer Haberler

        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi
        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...
        Düzce'de özel gereksinimli çocuklara yangın eğitimi verildi
        Düzce'de özel gereksinimli çocuklara yangın eğitimi verildi
        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı