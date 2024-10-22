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        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çelik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:51
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        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çelik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 GP 142 plakalı kamyon, Düzce'nin Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasında kalan Halilbey mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

        Düzce ve Hendek'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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