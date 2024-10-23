Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Jandarma KOM Şubesi ekiplerince Akçakoca ilçesine bağlı Arabacı köyünde bir şahsın evine yapılan baskında ise 879 gram kubar esrar bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde istihbarat çalışmaları kapsamında bir araç durduruldu.

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