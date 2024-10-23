Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde istihbarat çalışmaları kapsamında bir araç durduruldu.

        Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 2 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma KOM Şubesi ekiplerince Akçakoca ilçesine bağlı Arabacı köyünde bir şahsın evine yapılan baskında ise 879 gram kubar esrar bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Düzce'de antik kenti ziyaret etti
        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Düzce'de antik kenti ziyaret etti
        Düzce'de bavullarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Düzce'de bavullarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Seyyar tezgahına 'Vatan haini geberdi' yazısı asıp tatlı dağıttı
        Seyyar tezgahına 'Vatan haini geberdi' yazısı asıp tatlı dağıttı
        Düzce'de telefon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de telefon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Otizmli öğrenciler hayallerini yansıttıkları resimlerle özel bireylerin hay...
        Otizmli öğrenciler hayallerini yansıttıkları resimlerle özel bireylerin hay...