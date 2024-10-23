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        Düzce'de "Tarım Sokağı" etkinliği düzenleniyor

        Düzce'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarım Sokağı" etkinliği kapsamında Millet Bahçesi'nde stantlar kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:55
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        Düzce'de "Tarım Sokağı" etkinliği düzenleniyor
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        Düzce'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarım Sokağı" etkinliği kapsamında Millet Bahçesi'nde stantlar kuruldu.

        Etkinlikte, Düzce'nin coğrafi işaret tescilli yöresel ürünleri sergileniyor.

        Düzce Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Kent Konseyi ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde düzenlenen etkinlik yarın sona erecek.

        Osmanlı ve Göktürk dönemini yansıtan kıyafetler giyerek etkinliğe gelen Muhammet Bişgin ve Furkan Oktay, katılımcılardan ilgi gördü.

        Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren ikili, stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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