Düzce'de "Tarım Sokağı" etkinliği düzenleniyor

Osmanlı ve Göktürk dönemini yansıtan kıyafetler giyerek etkinliğe gelen Muhammet Bişgin ve Furkan Oktay, katılımcılardan ilgi gördü.

Düzce Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Kent Konseyi ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde düzenlenen etkinlik yarın sona erecek.

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