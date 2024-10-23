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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:06
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu ikametleri belirlenen E.A. ve A.Ç. ile Irak uyruklu T.Y.F.A'nın evlerinde yapılan aramada 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y.F.A. ile E.A. ve A.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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