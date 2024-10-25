Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu.

Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.