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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:02
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu.

        Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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