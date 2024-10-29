"Örümcek Adam" Cumhuriyet Bayramı'nda Akçakoca'da çocuklara Türk bayrağı dağıttı

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

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