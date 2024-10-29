Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlanıyor

Törene, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yığılca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalar da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Yunus Emre İlkokulu bahçesinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düzce'nin Gölyaka ve Yığılca ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

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