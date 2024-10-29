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        Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlanıyor

        Düzce'nin Gölyaka ve Yığılca ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:55
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        Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlanıyor
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        Düzce'nin Gölyaka ve Yığılca ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Yunus Emre İlkokulu bahçesinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Resim sergisinin açıldığı kutlamada, şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli gösterileri sunuldu.

        Yığılca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalar da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, geçit töreniyle son buldu.

        Törene, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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