Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kaymakamın öncülük yaptığı kampanyayla emniyet amirliğine araç alındı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kaymakam Selver Esra Arık'ın girişimleriyle başlatılan kampanyada vatandaşların bağışlarıyla İlçe Emniyet Amirliğine araç alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kaymakamın öncülük yaptığı kampanyayla emniyet amirliğine araç alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kaymakam Selver Esra Arık'ın girişimleriyle başlatılan kampanyada vatandaşların bağışlarıyla İlçe Emniyet Amirliğine araç alındı.

        Arık'ın öncülüğünde başlatılan kampanyada ilçe halkının bağışlarıyla satın alınan polis otosu, Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz'e teslim edildi.

        Kaymakam Arık, teslim töreninin ardından AA muhabirine, bağış yaparak aracın alınmasına katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

        Birlikten güç doğacağını dile getiren Arık, "İnşallah bu araçlarla vatandaşımıza asayiş ve güvenlik hizmetini çok daha iyi şartlarda vereceğiz. Emniyet teşkilatımız güçlenmiş olacak. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi zamanda birlikten güç doğacaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Düzce Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu arasında at yetiştiricili...
        Düzce Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu arasında at yetiştiricili...
        Düzce'de selin ardından "mil kuraklığı" yaşanan mera, tohumlama çalışmasıyl...
        Düzce'de selin ardından "mil kuraklığı" yaşanan mera, tohumlama çalışmasıyl...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konuralp Antik Tiyatro kazılarında kilise kalıntıları ve altyapı sistemi bu...
        Konuralp Antik Tiyatro kazılarında kilise kalıntıları ve altyapı sistemi bu...
        Oto servisinde beslenen kedi ve köpek sıkı dost oldu
        Oto servisinde beslenen kedi ve köpek sıkı dost oldu
        Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı
        Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı