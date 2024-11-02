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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:26
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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