Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çıkan yangında iki ev ve odunlukta hasar oluştu

        Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çıkan yangında iki ev ve odunlukta hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi.

        D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde iki ev ile odunluğun yan yana bulunduğu bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangının çıktığı alan kara yoluna çok yakın olduğu için yolun tek şeridi söndürme çalışmaları sırasında dubalarla kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki katlı evin arka kısmında da geniş çapta hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

        Benzer Haberler

        Düzce'de 40 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi
        Düzce'de 40 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi
        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu kürsüye çıktı
        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu kürsüye çıktı
        Düzce'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Düzce'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        AK Parti Yığılca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Yığılca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi
        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi
        Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıy...
        Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıy...