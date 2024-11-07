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        Öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başladı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:18
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        Öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başladı
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.

        Eğitim programı kapsamında 2025 yılını da kapsayacak şekilde Türkiye genelindeki 75 bin okulda görevli öğretmenlere afet eğitimi verilecek.

        Pilot il seçilen Düzce'de AFAD eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından 306 öğretmene sertifikaları teslim edildi.

        Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Türkiye Koordinatörü Metin Tayarer, afetlerin, hayatın bir gerçeği olduğunu belirterek, "Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylar karşısında dayanıklı, hazırlıklı bir toplum inşa etmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi eğitim, afetlerle başa çıkabilmemiz için en önemli araçlardan biridir." diye konuştu.

        AFAD İl Müdürü Ali Kartal da afetleri tümüyle engellemek mümkün olmasa da etkilerinin en aza indirilebileceğine işaret ederek, "AFAD'ın afetlere dirençli toplum oluşturmak vizyonunun gerçekleşmesi için attığınız bu adım için hepinize teşekkür ediyor, eğitimlerin faydalı, verimli olmasını diliyorum." dedi.

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