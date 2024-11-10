Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Üçköprü ve Düzce gişeleri mevkilerindeki sis, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
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