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        Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:34
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        Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Yabancı uyruklu R.R.B. idaresindeki 06 CTR 436 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Akçakoca kara yolunun Konuralp ışıkları mevkisinde aynı yönde seyreden M.G.C. idaresindeki 34 KF 0732 tıra arkadan çarptı.

        Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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