Bolu Dağı'ndaki sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Bölgede ring halindeki karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösteren sis ve sağanak görüş mesafesini azalttı.

Geceden itibaren yağışın devam ettiği bölgede sabah saatlerinde sis oluştu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

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