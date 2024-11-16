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        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 01:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:40
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        Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 34 PZ 195 tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki 52 KF 976 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.

        Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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