Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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