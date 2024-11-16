Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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