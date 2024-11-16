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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:56
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. yönetimindeki 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tır dorsesinin altına giren otomobildeki 5 kişiden biri kaza yerinde hayatını kaybetti. İkisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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