Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        AK Parti Düzce Milletvekili Öztürk, Gümüşova'yı ziyaret etti

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Düzce Milletvekili Öztürk, Gümüşova'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesinde temaslarda bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretlerini sürdüren Öztürk, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gümüşova İlçe Başkanı Tahsin İstip ve yönetim kurulu üyeleriyle de buluşan Öztürk, "İlçemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, vatandaşlarımızın beklentilerini yerine getirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Yeni yönetim kurulumuzun, AK Parti bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, daha sonra beraberindekilerle Yakabaşı köyünü ziyaret etti. Köy sapağında incelemelerde bulunan AK Parti heyeti, ışıklarda oluşan yoğunluğu azaltacak, köye girişi kolaylaştıracak çalışmaları planladı.

        Milletvekili Öztürk, Gümüşova'da taksi durağını da ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Düzce'de evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü
        Düzce Belediyesi personeli, antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyo...
        Düzce Belediyesi personeli, antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyo...
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kaybolduğunu sandığı kedisi 'Leydi', bir gün sonra bakıma götürdüğü otomobi...
        Kaybolduğunu sandığı kedisi 'Leydi', bir gün sonra bakıma götürdüğü otomobi...
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 ki...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 ki...