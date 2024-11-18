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        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:25
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        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gümüşova ilçesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden S.Y. idaresindeki 06 AAE 893 plakalı hafif ticari araç ile E.C.T. idaresindeki 81 ABC 920 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü E.C.T. ile aynı araçta bulunan S.A'yı sıkıştığı yerden itfaiye erleri çıkardı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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