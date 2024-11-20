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        Yuvasından düşerek yaralanan sincap yavrusu uzman ellerde iyileştirildi

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yuvasından düşerek yaralanan sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde uzman ellerde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:07
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        Yuvasından düşerek yaralanan sincap yavrusu uzman ellerde iyileştirildi
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de yuvasından düşerek yaralanan sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde uzman ellerde sağlığına kavuştu.

        Yaklaşık 1 ay önce Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde ağaçtaki yuvasından düşerek yaralanan sincap yavrusunu gören bir hayvansever, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan sincap yavrusu, müdürlüğe bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada özel hazırlanan alana yerleştirilen sincap yavrusuna "Afacan" ismi verildi.

        Bakımını veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal'ın üstlendiği sincap yavrusu, ilk zamanlarda biberonla beslendi. Uygulanan tedavi sayesinde ayak ve baş tarafındaki yaraları iyileşen hayvanın beslenmesi de düzene girdi.

        "Afacan", tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

        - "Şu an 2 aylık oldu"

        Veteriner Zeynep Hızal, AA muhabirine, merkeze getirilen sincap yavrusunun ilk etapta muayenesinin yapıldığını söyledi.

        Hayvanın türünün "Anadolu sincabı" olduğunu dile getiren Hızal, "Çok küçük bir yavru olarak geldi. 1 aydır tedavisini sürdürüyoruz. Merkeze geldiğinde halsiz, bitkin ve iştahsızdı. Bakımını sürdürdük, geçen sürede hem iyileşti hem de büyüme sürecini tamamladı." dedi.

        Hızal, "Artık kabuklu yiyecekleri açıp yiyebilme, kendisini savunma gibi davranışları kazandı. Gelişimine uygun olarak artan yemleri saklama gibi kazanımları da elde etti. Bakım sürecinde büyümesi gayet iyi gitti. Şu an 2 aylık oldu. Onu bulduğumuz noktada tekrar doğayla kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Doğada hayvan bulanlardan öncelikle gözlem yapmalarını isteyen Hızal, "Hayvanda halsizlik, iştahsızlık ve açık yara varsa kesinlikle bizimle irtibata geçilmesi lazım. İşimizin gereği; onların iyileşme sürecini hızlı tamamlamasını sağlayıp doğaya geri salmak olduğu için bu bilinçle onlara özenle bakıyor ve süreci hızlandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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