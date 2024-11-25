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        Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi

        Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:24
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        Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi
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        Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

        Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.

        Güzergahı kullananlar, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapmanın yanında yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinden farklı kış manzaralarını seyretme imkanı buluyor.

        Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

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