Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.

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