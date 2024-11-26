Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.U'yu takibe aldı.
Zanlının aracını kente girdiği sırada durduran ekipler, yaptıkları aramada, 833 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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