Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.

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