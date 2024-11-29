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        Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

        Bolu ve Düzce kent merkezinin üzeri sis tabakasıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:09
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        Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
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        Bolu ve Düzce kent merkezinin üzeri sis tabakasıyla kaplandı.

        Kent merkezlerinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

        Bölgede oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatlice ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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