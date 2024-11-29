Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
Bolu ve Düzce kent merkezinin üzeri sis tabakasıyla kaplandı.
Bolu ve Düzce kent merkezinin üzeri sis tabakasıyla kaplandı.
Kent merkezlerinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Bölgede oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatlice ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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