Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de taciz iddiasıyla taksici ile taksiciyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı

        Düzce'de kız çocuğuna taciz iddiasıyla taksi şoförü ile şoförü darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de taciz iddiasıyla taksici ile taksiciyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de kız çocuğuna taciz iddiasıyla taksi şoförü ile şoförü darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir taksi şoförünün yaşı küçük kızı taciz ettiği iddiasıyla darbedildiği görüntülerin yayınlanması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bugün saat 13.45 sıralarında, ilimizde taksicilik yapan O.A. isimli şahsın, U.H. ve B.P. isimli şahıslar tarafından 2007 doğumlu yeğenlerini telefonla mesaj atmak suretiyle taciz ettiği iddiasıyla darbedildiği anlaşılmış, darbeden her 2 şahıs ve taciz ettiği iddiasında bulunulan taksi şoförü gözaltına alınmıştır."

        Açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler
        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler
        Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
        Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
        Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi
        Bolu ve Düzce'yi kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi