Düzce'de taciz iddiasıyla taksici ile taksiciyi darbeden 2 kişi gözaltına alındı

Düzce'de kız çocuğuna taciz iddiasıyla taksi şoförü ile şoförü darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir taksi şoförünün yaşı küçük kızı taciz ettiği iddiasıyla darbedildiği görüntülerin yayınlanması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün saat 13.45 sıralarında, ilimizde taksicilik yapan O.A. isimli şahsın, U.H. ve B.P. isimli şahıslar tarafından 2007 doğumlu yeğenlerini telefonla mesaj atmak suretiyle taciz ettiği iddiasıyla darbedildiği anlaşılmış, darbeden her 2 şahıs ve taciz ettiği iddiasında bulunulan taksi şoförü gözaltına alınmıştır."