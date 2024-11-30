Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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