Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 08:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Düzce'de taciz iddiasıyla taksici ile taksiciyi darbeden 2 kişi gözaltına a...
        Düzce'de taciz iddiasıyla taksici ile taksiciyi darbeden 2 kişi gözaltına a...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler
        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler
        Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
        Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı