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        Düzce'de zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı

        Düzce'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:20
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        Düzce'de zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
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        Düzce'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak uygulamanın ilk günü, kenti Anadolu Otoyolu'na bağlayan mevkide polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

        Ekipler, her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların lastiklerini denetledi, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

        Lastiklerin diş derinliklerini ölçen ekipler, kış lastiği bulundurmayan veya standartlara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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