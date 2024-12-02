Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın (29) üzerinde ve aracında yaptığı aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Bu arada 19 suç kaydı olan zanlının, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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