Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Bu arada 19 suç kaydı olan zanlının, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın (29) üzerinde ve aracında yaptığı aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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