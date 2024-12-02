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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:43
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın (29) üzerinde ve aracında yaptığı aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Bu arada 19 suç kaydı olan zanlının, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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