Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Gölyaka ilçesinde 5 şüpheliye ait 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 471 gram kubar esrar, 27 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatı ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı. Tutuklanan zanlıdan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda ise E.T'nin (23) aracında ve ikametinde, 150 gram sentetik uyuşturucu ile paketleme malzemeleri bulundu.