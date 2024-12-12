Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gölyaka ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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