Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:52 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gölyaka ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!

        Benzer Haberler

        Yığılca Balköy Kooperatifinden Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e ziyaret
        Yığılca Balköy Kooperatifinden Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e ziyaret
        Düzce'de doğal gaz sızıntısı mahallede endişe yarattı
        Düzce'de doğal gaz sızıntısı mahallede endişe yarattı
        Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü
        Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü
        İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü / Ek Fotoğraf
        İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü / Ek Fotoğraf
        İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü
        İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü
        Düzce'de kaçakçılık, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Düzce'de kaçakçılık, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor