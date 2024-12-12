Yığılca'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Yığılca'da eylem planı kapsamında yapılan kışlak mücadelesinde ilaçlanması gereken 8 binden fazla yapı olduğunu belirterek, "Bu hususta özellikle muhtarlarımıza ve köylerinde bulunan bitki koruma ürünleri uyguma belgesine sahip kişilere büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadesini kullandı.

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