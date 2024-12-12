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        Yığılca'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındığa zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:34
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        Yığılca'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındığa zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde kışlaklara yönelik ilaçlama faaliyetleri başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Yığılca'da eylem planı kapsamında yapılan kışlak mücadelesinde ilaçlanması gereken 8 binden fazla yapı olduğunu belirterek, "Bu hususta özellikle muhtarlarımıza ve köylerinde bulunan bitki koruma ürünleri uyguma belgesine sahip kişilere büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadesini kullandı.

        Çalışkan, 24 Aralık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde muhtarlara yönelik eğitim düzenleneceğini kaydetti.

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