Düzceli kaporta ustası, restore ettiği 1977 model otomobilini torunlarına saklıyor

Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki oto kaporta ustası Nihat Onar, orijinal parçalarıyla restore ettirdiği 1977 model otomobilini, biriktirdiği güzel anılarını torunlarına aktarabilmek için garajında muhafaza ediyor.

Üç çocuk babası Onar, 1998 yılında satın aldığı otomobilini, Kovid-19 salgını döneminde orijinal parçalarıyla restore ettikten sonra evinin garajına çekti. Özel günler haricinde ailesine dahi aracı kullanmasına izin vermeyen Onar, otomobilini torunlarına miras bırakmayı istiyor.

"1998'den beri bende araba. Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem. Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek. Çocuklara araba yok, kendilerine alsınlar. Ben sağ olduğum müddetçe herkes binemez, öldükten sonra da torunlarıma miras kalacak."

Söz konusunun para olmadığını çünkü otomobilinin manevi değerinin bulunduğunu dile getiren Onar, şöyle devam etti:

Onar, AA muhabirine, çok teklif gelmesine rağmen aracını satmaya kıyamadığını söyledi.

Arabanın fabrika çıkışı orijinal parçalarıyla restore edilerek garaja çekildiğini ve sadece özel günlerde kullanıldığını aktaran Onar, 47 yaşındaki otomobilin henüz 77 bin 500 kilometrede olduğunu kaydetti.

Onar'ın 35 yaşındaki oğlu Ertan Onar, kardeşleriyle araba kullanmayı bu otomobilde öğrendiklerini ancak babalarının hassasiyetinden dolayı artık aracına binmediklerini anlattı.

- "En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık"

Onar, babasının aracıyla çok güzel anılar biriktirdiğine değinerek, "Kötü zamanlarında bir gün olsun yolda bırakmamış, uğraştırmamış. En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık, ayrı tat verdi bize. Aracı kısa da olsa kullanmak hoşumuza gitti." dedi.

Kendi aracının da babasının otomobiliyle birebir aynı olduğunu anlatan Onar, otomobiliyle yaylaya, dağlara, her yere gittiğini sözlerine ekledi.