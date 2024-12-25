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        Düzce'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:35
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        Düzce'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Melek A. idaresindeki 81 AEG 668 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Muhammet A. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Aydınpınar köyü yolu Düzce istikameti Turaplar mevkiinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.