Düzce'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 25.12.2024 - 21:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:35
Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Melek A. idaresindeki 81 AEG 668 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Muhammet A. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Aydınpınar köyü yolu Düzce istikameti Turaplar mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.