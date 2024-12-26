Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
A.G. idaresindeki 81 AED 190 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönü Gümüşova mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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