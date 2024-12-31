Düzce'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Düzce'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Düzce'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Hamidiye Mahallesi 1224. sokakta ikamet eden Ömer Aktepe'den (55) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aktepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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